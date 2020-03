Coronavirus, a terra l’80% dei voli e le compagnie rischiano il fallimento

Tratte dimezzate, aerei a mezzo servizio o a terra vuoti. La pandemia di coronavirus potrebbe far fallire la maggior parte delle compagnie aeree in tutto il mondo entro la fine di maggio, a meno che non vengano adottate misure coordinate di sostegno al settore.

L’avvertimento arriva dal CAPA Center for Aviation; la società di consulenza australiana rivela che i vettori stanno esaurendo rapidamente le loro riserve di cassa. Vale per tutti, anche per i colossi. Un esempio per tutti è una notizia dell’ultim’ora: Lufthansa, un solido colosso del settore, ormai ha solo una tratta attiva sul lungo raggio. Ridurrà infatti del 90% l’offerta su questo tipo di voli. Venerdì scorso Lufthansa aveva dichiarato di avere a disposizione 4,3 miliardi di euro in liquidità, dopo aver raccolto altri 600 milioni la scorsa settimana, in risposta alle difficoltà. Il vettore tedesco potrebbe poi richiedere aiuti di Stato nei Paesi …









