C’è un medico di Trapani tra i nuovi positivi al Coronavirus in provincia. Il conto dei contagiati, in 24 ore, è salito a 21.

Sono cinque positivi al Covid-19 in più rispetto a ieri. Sale quindi l’attenzione in provincia di Trapani. In particolare sono 6 i positivi a Trapani, 6 a Marsala, 4 ad Alcamo, 2 a Mazara del Vallo e 2 di Salemi.

Tra i nuovi positivi al Coronavirus c’è un medico di Trapani, anche, e un 40enne di Alcamo.











