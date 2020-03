Case popolari, stop ai lavori in provincia di Trapani

L’IACP di Trapani ha deciso la sospensione dei lavori edili in corso, in accordo con le stesse imprese appaltatrici.

E questo in conformità ai provvedimenti assunti dal Governo nazionale per fronteggiare la diffusione del COVID – 19, c.d. “Coronavirus”. I cantieri riguardano la esecuzione delle opere di cui al PO FESR Sicilia 2014-2020 e localizzate nei Comuni di Trapani e Alcamo nonchè la costruzione di nuovi 12 alloggi popolari a Mazara del Vallo. I lavori riprenderanno regolarmente allorquando verrà ad esaurirsi l’efficacia del DPCM dell’11 marzo 2020. Nel periodo in cui i lavori erano in corso, al fine di prevenire qualsiasi forma di contagio, le direzioni dei lavori hanno disposto a carico delle imprese esecutrici dei lavori, precise regole di comportamento, in forma precauzionale e urgente.

"Sin dai primi giorni della dichiarata emergenza e quando ancora la nostra Regione era rimasta fuori dalla c.d. area rossa – …









