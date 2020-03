Alfano: “La disinfezione delle strade cittadine partirà domani alle 14.00. Attenzione a biancheria, piante, animali”

Si avvisa la cittadinanza dell’avvenuta programmazione per la disinfezione delle strade cittadine del territorio comunale di Castelvetrano e delle frazioni marinare di Selinunte e Triscina.

Per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica si è deciso di rinunciare all’utilizzo dell’ipoclorito di sodio che presenta numerose controindicazioni per l’uomo e l’ambiente e procedere con la tecnica del lavaggio strade che garantisce un’igiene superiore del territorio eliminando le polveri sottili sollevate dal traffico.

I prodotti utilizzati sono conformi e consentiti dalla normativa vigente, ma è opportuno a titolo cautelativo che la cittadinanza adotti particolari provvedimenti:

– Chiudere gli infissi

– Ritirare la biancheria

– Ritirare le piante aromatiche che si trovano all’aperto nei piani bassi

– Proteggere gli animali da cortile o d’affezione e ritirarne le ciotole.

La sanificazione avrà inizio …









