Scattano le prime denunce a Trapani per violazione del decreto contro il coronavirus. Vigili urbani e agenti di polizia, questa mattina, hanno sorpreso due uomini, entrambi residenti nel comune di Erice, aggirarsi per le strade del rione Cappuccinelli senza che avessero una motivazione valida.

Per i due, pertanto, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.









