Trapani, giunta e consiglio lavorano a distanza per preparare il bilancio

Il Coronavirus non ha bloccato i lavori dell’amministrazione comunale trapanese e nemmeno del consiglio comunale.

Oggi, infatti, la giunta si riunirà in video conferenza, si stanno già predisponendo gli atti per il bilancio per evitare che, finito questo periodo di emergenza, la città rimanga indietro.

Ad un collegamento via skype si sta pensando, invece, per riunire il consiglio comunale di Trapani, presieduto dal presidente Giuseppe Guaiana.

La politica non si ferma, cerca di dare risposte ai cittadini, del resto Coronavirus a parte ci sono altre criticità che vanno affrontate.

Nella giornata di ieri il sindaco Giacomo Tranchida ha emanato alcuni provvedimenti per frenare la diffusione del Covid19, ha interdetto al pubblico l’ingresso al cimitero cittadino.

Tolleranza zero è la sua parola d'ordine, anche i giardini di via Conte Pepoli sono chiusi, così come il santuario a cui molti









