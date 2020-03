Controlli serrati della Polizia Municipale di Trapani. Nella mattinata di oggi denunciati due cittadini, provenienti da Erice San Giuliano, che si attardavano e facendo capannella senza motivo, in località Rione Cappuccinelli. Lo fa sapere il Comune di Trapani: «Continuiamo a scansionare il territorio senza sosta – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida –Sappiano i furbi che non ci saranno sconti per nessuno. Tolleranza zero».









