Si rifanno le autostrade siciliane. Gare d’appalto per 60 milioni di euro

Anas (Gruppo FS Italiane), ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi le gare d’appalto del valore complessivo di 60 milioni di euro finalizzate ad interventi di manutenzione programmata della pavimentazione lungo le autostrade e le strade statali della Sicilia, mediante procedura di Accordo Quadro della durata di quattro anni.

Gli appalti fanno parte di una nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi per l’intero territorio nazionale, per un ammontare complessivo di 380 milioni di euro. Nel dettaglio 15 milioni per autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e loro diramazioni, 25 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia occidentale e 20 milioni saranno destinati alle strade statali della Sicilia orientale, all’autostrada Catania-Siracusa, alla Tangenziale Ovest di Catania e alla sua diramazione urbana.









