Riunione telematica per i capigruppo consiliari: Chiederemo al direttore generale Asp di potenziare ospedale di Castelvetrano

Si è riunita in via telematica ieri sera, la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Castelvetrano, unitamente al Presidente del Consiglio, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus nella nostra Città e per confrontarsi su alcuni interventi necessari e urgenti da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione.

Siamo consapevoli che in momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo, è compito dei rappresentanti delle Istituzioni agire con senso di responsabilità collettiva e maturità politica per dare il massimo supporto alla cittadinanza in termini di strumenti realmente efficaci e corretta ed univoca informazione.

Continuando il lavoro iniziato con la precedente riunione e facendo seguito al documento elaborato lo scorso 10 marzo 2020, riteniamo di potere dare il nostro contributo all’azione dell’Amministrazione con alcune proposte, dettagliatamente già inviate al Sindaco, volte ad attuare sul territorio comunale una prevenzione il più possibile efficace …









