L’ANAS informa che, «a causa dello stop nazionale dei lavori dell’edilizia in genere, ha rimosso i blocchi che impedivano l’utilizzo della bretella per accedere allo svincolo di Alcamo est. Lo svincolo è fruibile in accesso in entrambe le direzioni (TP e PA). In uscita è aperto solo per chi proviene da Palermo. Chi proviene da Trapani potrà utilizzare lo svincolo di Alcamo ovest o Castellammare del Golfo. Si rammenta che la chiusura dello svincolo era stata prevista a far data dal 9 marzo».









