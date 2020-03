“Quasi amici” il rap ai tempi del corona virus! Il nuovo video di Axy e Tony Marciante

“Chi trova un amico trova un tesoro” anche se, a volte, chi trova un tesoro perde un amico.

“Quasi Amici (Intouchables)” è il titolo del nuovo video di Axy insieme a Tony Marciante, rapper della scuola siciliana, su una produzione di Pazzo Calandrino. Racconta di un’amicizia andata male, che non stringe più la mano, anche se la parte meno razionale di noi se ne frega e vorrebbe provare a concedere una seconda chance. Se vogliamo è un po’ la metafora del periodo che stiamo vivendo, per certi versi inverosimile e contraddittorio, in cui siamo più in solitudine e introspettivi e le relazioni, quelle vere, sono messe a dura prova. Anche se ci salutiamo siamo distanti un metro, un po’ meno che amici, appunto “Quasi Amici”.

Il video è ideato da Massimo Bologna, filmmaker classe ’96, e racconta la …









