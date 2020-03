Per la Pallacanestro Trapani la priorità assoluta è la salute dei propri tesserati

Il club del presidente Basciano ha diramato una nota ufficiale al fine di chiarire la propria posizione, specificando come la salute venga prima di ogni cosa.

“In merito a quanto diramato in data odierna da alcuni organi di stampa, secondo cui la Pallacanestro Trapani si sarebbe opposta all’eventualità di chiudere la stagione anzitempo, la società comunica che nessuno dei suoi dirigenti, in nessuna occasione, ha espresso alcuna considerazione in merito. Al momento tutta la squadra, americani inclusi, si trova a Trapani e sta proseguendo individualmente il proprio lavoro fisico da casa secondo un piano specifico predisposto dal nostro staff. Ribadendo ancora una volta che la nostra priorità è la salute dei nostri tesserati, attendiamo con assoluta fiducia le scelte che verranno prese nei prossimi giorni dagli organi preposti (CONI, FIP, LNP).”

-nota stampa









Leggi la notizia completa