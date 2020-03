Mazara. Iniziative “Covid19 – Servizi a domicilio”

Una locandina esplicativa con numeri e informazioni denominata “Covi19 – Servizi a domicilio” è stata elaborata per informare la cittadinanza sui servizi di interesse sociale che sia il Comune che associazioni di volontariato stanno mettendo in campo in questo particolare momento nel quale i soggetti più fragili e bisognosi necessitano di un maggiore supporto domiciliare.

L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, riguarda soprattutto tre servizi: Banco Alimentare, Spesa a domicilio e Farmaci a domicilio.

–Banco Alimentare è un servizio coordinato dal Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino nella qualità di responsabile della Protezione Civile comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione civile del territorio.

Ogni giorno vengono raccolte derrate alimentari. Queste, attraverso le associazioni di volontariato che collaborano all’iniziativa vengono donate e distribuite direttamente nelle case delle persone in difficoltà e …









