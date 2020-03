Marsala, un aiuto per la famiglia di Kevin Dispenza, il bambino di 4 anni morto ieri

E’ stata lanciata una sottoscrizione per aiutare la famiglia di Kevin Dispenza. Si tratta del bambino di 4 anni che, come abbiamo scritto ieri su Tp24, è morto all’ospedale di Marsala per un’infezione letale al cuore.

La famiglia vive nel quartiere popolare di Sappusi. Il padre è disoccupato, la mamma è casalinga, e c’è anche una sorellina più piccola. A proposito, ieri in città sono circolate ignobili dicerie sulle condizioni della piccola, lasciando intendere che il piccolo sia morto di coronavirus. Non è vero. La bimba sta bene, e non c’entra nulla il coronavirus con la morte del piccolo Kevin.

Purtroppo la famiglia non ha i mezzi per provvedere ai funerali del bimbo (che in questo momento, peraltro, sono vietati, in base alle disposizioni sul coronavirus).

Da qui l'idea di alcuni amici di pubblicare gil estremi dell'iban del padre di Kevin, Ignazio Dispenza, nella speranza









