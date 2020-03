Marsala, la morte del piccolo Kevin. Il dolore alla scuola Sturzo – Asta

Profondamente addolorati e increduli, la dirigente scolastica Maria Alda Restivo, il personale docente e ATA e tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo-Asta”, esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Dispenza e ai suoi cari per la prematura perdita del piccolo Kevin.

Nell’ impossibilità di potere dare un ultimo saluto in questo momento di emergenza sanitaria, giunga a Kevin l’abbraccio forte forte della tua amata scuola e il pensiero struggente delle maestre Liliana Bellomo, Vita Salerno e Lena Sicilia.

“Quando il mondo appare sospeso in una dimensione surreale, i cuori vengono dilaniati dalla tua perdita, nostro piccolo Kevin. Possano i tuoiocchietti birbanti, il tuo sorriso e la tua dolcezza accompagnarci e consolarci in questo dolore che sentiamo insopportabile, insieme a quello della tua famiglia a cui ci uniamo spiritualmente. Riposa in pace piccolo Angelo!”

