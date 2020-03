Marsala, furgone in fiamme in via Mazara. Le immagini dell’incendio

Un furgone è andato in fiamme pochi minuti fa a Marsala.

L’incendio è avvenuto in via Mazara. Il furgone si trovava parcheggiato in una stradina sterrata nei pressi di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala e Mazara del Vallo che hanno spento le fiamme con non poche difficoltà. L’incendio, infatti, è stato molto corposo e ha sprigionato fumi neri causati da gomma e plastica andata in fiamme. La situazione è adesso sotto controllo, il mezzo è stato spostato e la zona messa in sicurezza. Da accertare l’origne del rogo.









Leggi la notizia completa