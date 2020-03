Marsala, Associazioni e Comune avviano un servizio a domicilio per la spesa agli anziani

Un servizio a domicilio per acquisto/consegna della spesa. Il Comune condivide la proposta lanciata dal circolo ARCI “Scirocco”, considerato il periodo di emergenza e alla proposta dell’associazion si è affiancata anche quella della parrocchia salesiana. L’Amministrazione Comunale, ha anche pubblicato un avviso per la disponibilità di altre associazioni che hanno dato conferma di disponibilità.

L’assessore alle Politiche sociali Clara Ruggieri spiega che l’iniziativa è rivolta agli anziani e a coloro che sono impossibilitati ad uscire da casa per acquistare generi di prima necessità. Il Comune – senza alcuna spesa a proprio carico né tanto meno a carico degli utenti finali – metterà a disposizione un numero e del personale per ricevere le ordinazioni da smistare successivamente alle associazioni che saranno selezionate ed autorizzate con apposito “pass”, «a tutela sia delle persone …









Leggi la notizia completa