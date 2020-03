Lo splendore folgorante delle donne

Narratrice dell’escavazione e della sottrazione, Maria Attanasio, forse a ragione della sua originale vocazione lirica, ha praticato in modo continuo una forma di romanzo potenziale, talora frammentato in versi, tutto racchiuso intorno a una figura e a un fatto, centrali e potenti, fulgidi e struggenti.

Se n’era già accorto Vincenzo Consolo, che nella sua lungimirante introduzione a “Correva l’anno 1698 e nella città avvenne il fatto memorabile” (Sellerio, 1994), esprimeva, concludendo, questo icastico e preciso giudizio: “Romanzo di cui qui Maria Attanasio ha voluto solo tracciare, con delicatezza e poesia, il preludio, orchestrare il tema principale”.

Di questa evocativa parsimonia ce ne rendiamo più esattamente conto adesso che sette suoi racconti vengono assemblati in una silloge particolarmente compatta, sia a livello tematico che espressivo, come a suggerire al lettore un’identità romanzesca, ancorché sfaccettata in un …









Leggi la notizia completa