iorestoacasa,. Nunziatina Agosta: “Facciamo emergere gli anticorpi della responsabilità e ANDRÀ TUTTO BENE”

Continuiamo a ricevere i vostri contributi audio, video, foto o semplici lettere per raccontare come si sta vivendo questo momento particolare. Ospitiamo oggi il contributo della professoressa Nunziatina Agosta



Sono una persona attiva, dinamica eppure in questo periodo, per problemi personali, sono costretta non solo a stare a casa come tanti di Voi, ma ad un certo immobilismo che mi fa apprezzare tutte le piccole cose che potrei fare se la mia condizione fisica lo consentisse. Il momento che tutti ci troviamo a vivere è difficile e ci ha imposto, sicuramente, una forte riorganizzazione della nostra vita e di tutte le attività al fine di tutelare la salute, sono crollate tutte le nostre certezze e non eravamo preparati.

Sono sicura che usciremo da questa grande emergenza più forti di prima, solo se avremo consolidato il senso del gruppo, attivando comportamenti responsabili verso gli altri prima che …









