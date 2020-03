Inseguimento notturno a Castelvetrano. Ecco tutti i dettagli forniti dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, 17 marzo 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto D A castelvetranese, cl.93, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.C., cl.97 e segnalato alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore P.G., cl.02, quest’ultimi entrambi residenti a Castelvetrano e gravati da precedenti di polizia.

Nello specifico, nel corso di un posto di controllo, Dilluvio Antonino, dopo non aver ottemperato all’alt che gli era stato imposto dai militari operanti, si è dato alla fuga per le vie del centro urbano con una serie di manovre estremamente pericolose per l’incolumità degli utenti della strada. La professionalità dei Carabinieri e il perfetto coordinamento con le …









