Gibellina. È nata “Municipium”, l’applicazione municipale che informa i cittadini

Gibellina. È disponibile da pochi giorni, anche per il Comune di Gibellina “Municipium”, l’app municipale ufficiale per le amministrazioni aperte ai cittadini.

Grazie a questo nuovo strumento il cittadino verrà informato su tutto ciò che accade all’interno del proprio Comune, dalle notizie sulla raccolta differenziata dei rifiuti (indicazioni sul conferimento, promemoria, glossario, etc.); ricezione di segnalazioni da parte degli utenti con possibilità di associare testo e foto georeferenziate; ricezione in tempo reale di informazioni su rischi e stati di allerta del territorio emanati dalla Protezione civile, ed addirittura la possibilità per i cittadini di pagare le multe direttamente dall’app, con integrazione al software «Concilia* per la gestione delle violazioni al Codice della Strada.

Inoltre in questo particolare e difficile momento, l’amministrazione potrà informare in maniera più tempestiva i propri cittadini su tutte le …









