Gibellina. Caso Coronavirus, dal sindaco Sutera chiarimenti e rassicurazioni

Gibellina. A poche ore dalla notizia del primo contagiato da corona virus nella vicina Salemi e sulla presenza di alcuni cittadini gibellinesi ad una festa di compleanno in cui era presente il signor A.S, una grande preoccupazione si “alzata” tra popolazione gibellinese.

A cercare di portare la calma e a fare chiarezza ci ha pensato il sindaco Salvatore Sutera il quale in un comunicato ha dichiarato: «Relativamente a tutto ciò mi corre l’obbligo e il dovere istituzionale di darvi informazioni chiare e corrette. Per l’occasione ricordo a tutti i cittadini che le uniche fonti ufficiali sulle problematiche legate al Coronavirus, sono quelle fornite dalle autorità istituzionali, tra queste il Comune di Gibellina. Vi ricordo, altresì, che il diffondere false informazioni, che generano panico fra i cittadini, è un reato».

In riferimento ai giovani che hanno partecipato alla festa …









Leggi la notizia completa