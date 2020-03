Emergenza Covid 19. L’arch. Bertolino chiede al sindaco Alfano misure più restrittive per arginare il contagio

La presente per formularle quanto necessario e urgente possa rappresentare la emanazione di Sua Ordinanza per contrastare la diffusione del virus covid-19 nel territorio di Castelvetrano in attuazione ed integrazione del DPCM del 11.03.2020.

Inoltre, la richiesta misura a contrasto della diffusione del virus covid-19 si rende necessaria in quanto il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto solo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1.

CONSTATATA l’evoluzione e l’incremento del contagio sull’intero territorio nazionale ivi inclusa la Sicilia, secondo quanto diramato e diffuso dalla Protezione Civile;

CONSIDERATO altresì che il sistema sanitario siciliano, ed in particolare quello Castelvetranese, non sarebbe strutturalmente in grado di far fronte a situazioni simili a quelle già registrate nei territori del Nord Italia già delimitati con la zona …









