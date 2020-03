Dalle zone rosse, diario dal disastro. I vigliacchi

di Domenico Cacopardo

18 marzo 2020

La storia dei messinesi a Madonna di Campiglio, incuranti di ciò che stava accadendo in Italia, benché tra di loro ci fossero dei medici, dimostra come ancora oggi c’è gente che non si informa e, se lo fa, non dà peso alle notizie della stampa nazionale e dei media. Testimonianza di un distacco che viene interrotto soltanto per qualche spettacolo di varietà (quel varietà fatto di consunte cariatidi che ogni pomeriggio la Rai ci serve a incremento costante e fastidioso del fastidio biblico di una reclusione a tempo indeterminato), o per qualche quiz. I «talk-show» votati, come sono, alla disinformazione, sono ormai stati sgamati e sono diventati la palestra degli addetti ai lavori e dell’ascolto degli ultimi mohicani di una politica ormai lontana mille miglia dal comune sentire.

A far da specchio all'allegra …









