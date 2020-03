Covid-19, stabilizzazione di oltre 100 unità ASP Trapani

L’azienda sanitaria provinciale di Trapani ha avviato le procedure per la stabilizzazione del personale precario risultato in possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge Madia, come previsto dalla Legge 16/ 2019, in ottemperanza alle direttive dell’Assessorato regionale della Salute.

Il provvedimento, che coinvolge complessivamente oltre 100 unità, è immediatamente esecutivo.

La direzione strategica ha deliberato di procedere immediatamente alle assunzioni per garantire, in questo momento di particolare criticità dovuta all’epidemia Covid-19, la massima efficienza dell’assistenza, rafforzare i reparti dedicati, assicurare i servizi d’emergenza.

“L’Asp di Trapani sta attivando tutti i meccanismi per fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta interessando tutto il territorio nazionale – ha detto il direttore generale Fabio Damiani – in particolare, questo provvedimento è finalizzato a reperire figure professionali specifiche per potenziare i reparti dedicati e garantire la continuità nei livelli essenziali di …









