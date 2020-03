Covid-19: nei fumatori il rischio di finire in terapia intensiva è più del doppio

Coronavirus, chi fuma rischia più del doppio di finire in terapia intensiva: a dirlo è l’Istituto Superiore di Sanità. Non è una novità che il fumo di tabacco attivo e passivo possa nuocere gravemente alla salute favorendo anche le infezioni respiratorie. Proprio per questo, in un momento in cui l’emergenza coronavirus è evidente, gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità hanno voluto diramare un comunicato dedicato in special modo ai fumatori.

“Il rischio di finire in terapia intensiva è più del doppio”. Nel comunicato, firmato da Roberta Pacifici (Direttore del centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di Sanità), sono citate recenti ricerche epidemiologiche condotte in Cina. Recenti studi relativi al Covid-19, si legge sul sito dell’Iss, hanno “evidenziato un rischio di malattia più severa tra i fumatori. Un terzo in …









Leggi la notizia completa