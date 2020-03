Corononavirus, 28710 le persone positive in Italia. Oggi 1084 guariti e 475 morti

L’aggiornamento quotidiano del commissario Angelo Borrelli della Protezione Civile si apre con il dato dei guariti in Italia dal coronavirus. Sono 1084 in più rispetto a ieri, in totale sono 4025 dall’inizio dell’epidemia. Borrelli poi ha proseguito con il numero dei nuovi positivi che, rispesto a ieri sono 2648 in più.

In totale, invece, le persone positive al coronavirus in Italia sono 28710. Di questi 12190 sono quelli in quarantena a casa e senza sintomi, mentre 14370 sono quelli ricoverati.

Gli ultimi numeri che Borrelli ha appena comunicato nel corso della conferenza stampa ancora in corso e che potete seguire qui sotto, c’è anche quello dei deceduti. Oggi sono morte 475 persone.









