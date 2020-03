Coronavirus, per ogni contagio confermato ce ne sono da 5 a 10 sommersi

Da uno studio pubblicato sulla rivista Science, per ogni caso confermato di Covid-19 ci sono molto plausibilmente altri 5-10 casi non individuati. Si tratta di uomini e donne con sintomi più leggeri e meno contagiosi, ma sono nel complesso responsabili di quasi l’80% delle nuove infezioni.

La ricerca è stata condotta da scienziati dell’Imperial College di Londra e coordinata da epidemiologi della Columbia University a New York.

«Gravità e tasso di letalità sono ampiamente sovrastimati perché ci sono almeno 100 mila casi di contagi al coronavirus, di cui 70 mila non identificati, mentre i tassi di letalità in Lombardia ed Emilia Romagna, prossimi al 10%, documentano un sovraccarico degli ospedali». È quanto rileva la fondazione Gimbe a poco più di tre settimane dal primo caso di Codogno sottolineando che solo «il distanziamento sociale può evitare il disastro sanitario al Sud& …









Leggi la notizia completa