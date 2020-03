Coronavirus, per Angela Grignano il danno e la beffa

Oltre al danno anche la beffa per Angela Grignano.

I francesi l’hanno rimandata in Italia: se ne torni a casa.

A Parigi per sottoporsi a terapia riabilitativa, la ballerina trapanese rimasta ferita nell’esplosione di rue De Trevise, alloggiava, assieme alla madre, in un albergo.

La struttura, però, ha chiuso i battenti per l’emergenza coronavirus.

Così le due donne sono finite per la strada anche perché il Comune parigino, ritenuto responsabile dell’esplosione perché non aveva provveduto alla manutenzione della condotta del gas saltata, non aveva mantenuto la promessa di dare un alloggio alla giovane. E quando Angela ha informato il Comune che non aveva più un tetto, ecco la sconcertante risposta: rientri nel suo Paese. Angela così ha dovuto rifare la valigia per tornare a casa. Partirà se tutto andrà bene giovedì.









