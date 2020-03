Coronavirus, il GF Vip chiude prima e non a fine aprile

L’emergenza Coronavirus sta stravolgendo anche la mormale programmazione delle reti televisive Rai, Mediaset, Sky e La7.

Anche il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini si adegua a questa emergenza e così la finale, inizialmente prevista a fine aprile, è stata anticipata di qualche settimana, probabilmente al prossimo 8 aprile, così come comunicato dallo stesso conduttore del Reality Show ai concorrenti che sono ancora rinchiusi tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla programmazione del Grande Fratello Vip 4 rivelano che in un primo momento l’ultima puntata del reality show era prevista per lunedì 27 aprile: attraverso un video messaggio e un comunicato che è stato mostrato ai concorrenti stessi della casa è stato però comunicato che la finalissima di questa edizione è stata anticipata ad inizio aprile.









