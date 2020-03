Coronavirus: Federalberghi Trapani, sgravi fiscali altrimenti sarà fallimento

Aiuti straordinari e sgravi sulle principali imposte indirette. E’ la richiesta di Federalberghi Trapani che in una lunga nota chiede aiuto alle amministrazioni comunali del territorio.

“A seguito dei provvedimenti eccezionali adottati in campo nazionale e regionale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutto il settore turistico ed, in particolare, le strutture alberghiere si trovano ad affrontare una realtà critica per la totale cancellazione delle presenze turistiche estere e nazionali. La prospettiva, per i prossimi tre o quattro mesi, non lascia intravedere spiragli di miglioramento.

Questa emergenza giunge in maniera improvvisa e rovinosa per tutto il settore turistico della provincia che già era stato gravato dalla crisi dell’aeroporto di Trapani – Birgi. E’ bene non nascondere il problema: oggi le strutture alberghiere di Trapani e della Provincia sono vuote, la loro attività è paralizzata e si prevede che occorrerà …









