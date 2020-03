Coronavirus, Decreto Cura Italia, il Governo congela patenti e revisioni

Come anticipato venerdì scorso da Quattroruote, “In considerazione dello stato di emergenza nazionale” il governo ha deciso di congelare le scadenze delle revisioni e delle patenti. Con l’entrata in vigore del decreto Cura Italia approvato oggi, che dovrebbe essere pubblicato stasera sulla Gazzetta Ufficiale ma di cui al momento circola soltanto una bozza, “è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a revisione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche.

Patenti valide fino al 31 agosto. Con lo stesso provvedimento, il governo ha deciso di prorogare automaticamente al 31 agosto la validità delle patenti scadute o che scadranno successivamente all’entrata in vigore del decreto, cosa che probabilmente avverrà domani. “Si tratta di una misura”, si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, “che ha la funzione …









Leggi la notizia completa