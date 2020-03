Coronavirus, a Valderice continuano i controlli della polizia municipale

Tanti i controlli della polizia municipale a Valderice per far rispettare il decreto del Governo che ha l’obiettivo di contenere il contagio e la diffusione del coronavirus. A ricordare ai cittadini di stare a casa anche un mezzo che gira in lungo e in largo per le strade del Comune.

Questo il messaggio del sidnaco Fracesco Stabile sul suo progfilo facebook:”Continuano senza sosta i controlli della Polizia Municipale di Valderice. È davvero necessario rimanere a casa per il bene della nostra salute. È vietato spostarsi, anche all’interno del territorio comunale salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per particolari necessità (come per esempio acquistare generi alimentari e beni di prima necessità). In questi casi deve essere fornita agli organi di polizia opportuna autocertificazione ( i moduli sono in dotazione alle forze dell’ordine, non uscite di casa per cercarli.) che sarà controllata …









