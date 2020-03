Coronavirus, a Marsala sospeso il pagamento dei tributi comunali

“Abbiamo varato diverse misure che vengono incontro ai cittadini, al fine di non penalizzarli ulteriormente in questo drammatico periodo. Oggi assumiamo anche la decisione di sospendere il pagamento dei tributi comunali, rinviandone la scadenza di quasi tre mesi. Capite bene che le casse comunali non lo consentirebbero, ma è doveroso sostenere in qualsiasi modo famiglie, attività e la nostra stessa Marsala che deve tornare alla normalità al più presto. A voi, cari concittadini, si chiede solo di restare a casa. Vi esorto a continuare farlo con responsabilità. Il cosiddetto picco del contagio è in arrivo e il comportamento di tutti sarà determinante. Solo così possiamo fermare il contagio. Restate a casa”.

Così il sindaco Alberto Di Girolamo che, oggi, ha presieduto la riunione di Giunta in audio-videoconferenza (come prevedono le norme eccezionali per l’emergenza coronavirus), per deliberare la sospensione …









