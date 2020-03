Coraggio e coerenza, il nostro mondo dopo la quarantena

Di Rossana Titone – Che qualcuno possa stupirmi accade assai di rado, generalmente è tutto molto scontato e prevedibile.

Le persone agiscono con la stessa routine di sempre, difficilmente riescono a tirare fuori un pezzettino di anima.

Capita che ci si innervosisca, ci si scaldi, si litighi, si dialoghi ma appassionarsi e stupirsi è un’altra cosa.

Da qualche giorno ho in mente che la qualità delle cose che ci stanno attorno dipende solo ed esclusivamente da noi. E da questa idea dovremmo partire tutti, da una coerenza molto forte con il nostro io, il nostro essere persone che hanno diritto a circondarsi di altre persone vere e sincere, non opportuniste, non strumentali.

Si chiama coerenza, si chiama amor proprio.

Sarà che dopo questa quarantena avremo tutti bisogno di schiettezza e di intelligenza sopraffina, di coraggio.

Sarà che dopo questo tunnel apprezzeremo le persone nella loro …









Leggi la notizia completa