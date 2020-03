Castelvetrano, due giovani fermati in macchina con della marijuana a bordo

In giro in macchina per Castelvetrano senza nessun motivo e con della droga addosso. I carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio M.C., di 23 anni e segnalato alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti P.G. 18enne, entrambi già conoscuti alle forze dell’ordine.

I militari, avendo notato l’auto, si sono insospettiti anche alla luce delle ultime disposizioni del Governo che vietano qualsiasi tipo di assembramento anche all’interno dei veicoli.

A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti 36 grammi di marijuana in possesso di M.C., e altri 15 grammi in possesso di P.G., immediatamente posti sotto sequestro. Il militari inoltre hanno deferito i giovani per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché circolavano senza un giustificato motivo.









