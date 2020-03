A Trapani le mascherine solidali. Ma ci sono anche gli sciacalli del Coronavirus

Quella che raccontiamo più che una bella storia di solidarietà, è la dimostrazione che il covid-19 può essere sconfitto solo grazie al rispetto delle regole.



CONTINUANO LE SPECULAZIONI SU INTERNET

Sul coronavirus c’è chi fa affari, alcuni lecitamente altri no. Si trova sempre un po’ di tutto su internet con tag coronavirus: promozione di colonnine igiene mani con dispenser, noleggio e vendita di ambulanze, lenzuola dipinte con lo slogan “andrà tutto bene” da appendere in balcone ad 1€. E nell’elenco non può mancare la vendita di mascherine, ormai introvabili in Italia e meno che mai in Sicilia.

Ed ecco a Trapani via social “mascherine in stoffa con inserto carta forno euro 5”. A vigilare sulle speculazioni e contraffazione i continui controlli della Guardia di Finanza. Basti pensare che negli ultimi giorni 10000 mascherine sono state sequestrate a Catania …









