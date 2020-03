VIDEO-Non si ferma al posto di blocco, scatta l’inseguimento per le vie della città , fermato un giovane

Un giovane si troverebbe in stato di fermo per aver forzato un posto di controllo dei Carabinieri ed aver provato a fuggire a bordo della sua fiat Punto di color nero prima di essere intercettato dalle forze dell’ordine. I fatti si sarebbero svolti intorno alle 22.00 di questa sera quando un giovane non si sarebbe fermato all’alt ed avrebbe tentato la fuga. I carabinieri si sarebbero immediatamente messi all’inseguimento del giovane che ha iniziato la sua fuga per le vie del quartiere Palma e zona Legnodolce. La fuga si sarebbe protratta per diversi minuti, ed i militari avrebbero chiesto l’ausilio anche degli agenti del commissariato di Polizia. La fuga si è conclusa con l’accerchiamento del giovane che adesso sarà sottoposto ai provvedimenti del caso. Ignoti i motivi che hanno indotto il giovane a violare la legge.

ecco il video :









Leggi la notizia completa