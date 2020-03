Una raccolta fondi per l’ospedale di Partinico

L’ospedale “Civico” di Partinico sarà esclusivamente utilizzato per le finalità di cura di pazienti affetti da Coronoavirus. E’ quanto disposto dall’ASP di Palermo, che ha riconvertito l’ospedale di Partinico a Covid Hospital.

“Aiutaci a sostenere l’Ospedale Civico di Partinico e i Medici, gli Infermieri e il personale sanitario tutto che stanno lavorando per il bene della nostra collettività contro le patologie di ogni giorno e la minaccia ormai concreta e presente del Coronavirus. Useremo i soldi per comprare maschere e tute di biocontenimento, accessori e macchinari per le intubazioni e la gestione dei pazienti infetti. Insieme si può vincere!!!”

E’ l’invito che il Dott. Giovanni Luca D’Agostino, Medico Anestesista e Rianimatore presso il 118, presso il servizio di Elisoccorso 118, e non ultimo Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale Civico di Partinico, ha rivolto alla popolazione al fine di provvedere all’acquisto …









