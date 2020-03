Sicilia, dai tessuti per le bare alla produzione di “Mascherine coronavirus”. Denunciati

Da azienda di tessuti per imbottiture interne delle bare a produttrice di mascherine anticoronavirus. Pubblicizzavano sui social la vendita delle mascherine e avevano ordini di spedizioni in tutta Italia. I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, hanno scoperto sui social network che un’impresa di Casteldaccia (PA) attiva nella produzione di imbottiture per feretri, pubblicizzava la messa in produzione e commercio di “mascherine coronavirus”.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrate 45 mascherine di protezione individuale di cotone già confezionate e pronte alla vendita e 89 in fase di lavorazione e la documentazione relativa alle spedizioni di altre circa 400 mascherine su tutto il territorio nazionale.

Il titolare dell’impresa e la sua compagna, che aveva pubblicato gli annunci sui social, sono stati denunciati per frode in commercio. Infatti i dispositivi, del tutto artigianali e privi di marchio CE, non erano stati neppure sottoposti all’obbligatorio vaglio dell’ …









