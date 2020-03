Scrive l’avvocato Di Maria, sul Comune di Campobello schiacciato dal fenomeno mafioso

Egregio Direttore, non voglio più proseguire il discorso su “Caravà vicino ai mafisoi”. Mi permetta, in due parole di chiarire, la ratio del mio intervento. Temo che la vicenda Caravà sia stata utilizzata da molti, specie a Campobello, come utile “capro espiatorio”. Proprio nel senso raccontato nel libro della Bibbia del Levitico. Nel capitolo 16 (8-10; 26) viene descritto questo rito, svolto durante la festività del Yom Kippūr. In quella giornata era uso degli ebrei sacrificare due capri, di cui uno dedicato al Signore ed uno ad Azazel «perché si compia il rito dell’espiazione», cioè su di esso erano caricati tutti i peccati della Comunità. In conclusione, “chi ha avuto avuto e chi ha dato, ha dato, scurdammuci ‘o passato”, (canzone del dopo guerra che irride il colpo di spugna sul ventennio fascista). & …









