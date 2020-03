Petrosino, Pellegrino propone la dilazione dei tributi, il sindaco: “Non ci sono scadenze”

E’ un botta e risposta continuo ormai tra l’ex vicesindaco di Petrosino Marcella Pellegrino e il sindaco Gaspare Giacalone. La consigliera Pellegrino si appella all’amministrazione con una sua nota pubblica, chiedendo di venire incontro ai cittadini in questo momento di emergenza dovuta alla pandemia da coronavirus, con la dilazione delle tasse e tributi comunali.

“A causa di questa tremenda pandemia di “CoronaVirus ” – scrive la Pellegrino – che sta investendo l’intero paese, sollecito l’amministrazione comunale di Petrosino a mettere in atto quanto già segnalato dal gruppo consiliare ADESSO il FUTURO, cioè dilazionare tasse e tributi locali. Inoltre considerato il disagio e le difficoltà delle famiglie, aziende agricole, attività produttive, professionisti, con gravi danni per l’economia locale. Mi chiedo e propongo se non è il caso di sospendere o addirittura annullare tutti i tributi locali per il corrente anno, piuttosto che dilazionare qualsiasi tassazione locale.

