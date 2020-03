Paceco, parla il sindaco Giuseppe Scarcella: «Affidiamoci al nostro buon senso»

A seguito degli ultimi fatti legati al nuovo contagio a Paceco (il quattordicesimo in provincia), è stato diffuso pochi minuti fa un video messaggio da parte del primo cittadino, Giuseppe Scarcella, in cui invita i concittadini a restare a casa e uscire se non per ragioni di primaria importanza. Ecco alcuni stralci importanti del suo intervento:

«Mi sento in dovere di intervenire in questo momento particolare che sta vivendo la nostra comunità; […] ritengo che sia doveroso attenersi a quelle che sono le norme di leggi emanate, al nostro buon senso, al senso di responsabilità e rispettare in pieno tutte quelle che sono le precauzioni. Non uscire di casa se non per motivi estremamente necessari. È bene – prosegue – programmarsi ed uscire il meno possibile. Rimanere a casa e non avere contatti con altri rappresenta l’unica medicina per combattere il fenomeno. Sono convinto che …









