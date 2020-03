Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso, ascoltiamo il Dott. Rosario Cangelosi

Cos’è l’osteoporosi, detta anche ladra silenziosa? E’ una malattia metabolica dell’osso caratterizzata da una diminuzione della massa ossea e di una alterazione della microarchitettura scheletrica. Ce ne parla il Dott. Rosario Cangelosi geriatra presso il Poliambulatorio Morana Salus.

L’osteoporosi ha come complicanza la fragilità dell’osso che conduce alle fratture, che avvengono in parti particolari del nostro scheletro: polsi,vertebre e femore.

Al contrario di quanto si possa pensare l’osso non è un tessuto duro e statico piuttosto è un tessuto dinamico grazie ad un rinnovamento continuo delle sue cellule e della sua struttura che avviene secondo due linee cellulari, quella osteoblastica e quella osteoclastica.

Per diagnosticare l’ osteoporosi ci si avvale dello strumento DEXA uno strumento radiologico che misura la densità dell’osso nei siti più particolari come la colonna vertebrale e il femore.

Ecco il servizio.

Per maggiori informazioni: Poliambulatorio Morana Salus, c.da Conca, 348 –









