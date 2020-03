Omicidio Nicoletta: i due processi a Buffa e Bonetta, quale verità?

E’ trascorso un anno dalla terribile uccisione di Nicoletta Indelicato, la 25enne marsalese, uccisa con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17 marzo e trovata in un vigneto di contrada Sant’Onofrio, nella periferia di Marsala.

Accusati dell’omicidio sono il reo confesso, il 36enne Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, 31 anni, di origine romena, arrestati dopo la confessione di Bonetta lo scorso 20 marzo.

Sono due i processi per l’omicidio di Nicoletta – Per Margareta Buffa e Carmelo Bonetta è stato deciso il giudizio immediato. Mentre la Buffa assistita dall’avvocato Ornella Cialona, ha scelto la strada del dibattimento e si trova a giudizio davanti alla Corte d’Asisse di Trapani, Carmelo Bonetta, difeso dall’avvocato Natale Pietrafitto, ha scelto il rito abbreviato dinnanzi al gup di Marsala. Due processi molto diversi tra loro, quello a Margareta Buffa che fino a questo momento ha …









Leggi la notizia completa