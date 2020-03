Omicidio Agostino, il padre Vincenzo: “Non posso tagliarmi ancora la barba”

“Trentuno anni fa, ho promesso che avrei tagliato la barba solo quando sarebbero stati scoperti gli assassini di mio figlio Nino e di mia nuora Ida. Non è ancora arrivato quel momento, anche se in questi ultimi giorni stanno accadendo cose importanti”. Sono queste le parole di Vincenzo Agostino, padre dell’agente Nino Agostino assassinato a Villagrazia di Carini con la moglie Ida Castelluccio, sposata appena un mese prima ed incinta di due mesi.

Intervistato nell’edizione palermitana di “La Repubblica”, è intervenuto in un momento cruciale della ricerca della verità sul caso di suo figlio. Infatti, dopo la conclusione delle indagini, la procura generale di Palermo potrebbe presto chiedere il rinvio a giudizio per i due presunti assassini del poliziotto del commissariato San Lorenzo e di sua moglie, i boss Gaetano Scotto e Antonino Madonia. Quindi, per la prima volta, si potrebbe arrivare ad …









