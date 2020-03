Mazara. Prosegue la sanificazione del  territorio

Stasera ed in nottata interventi nelle zone Makara, Santa Maria di Gesù

Dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di stasera la sanificazione e disinfezione del territorio prosegue nelle zone Makara, Santa Maria di Gesù, via Gualtiero, vie e zone adiacenti.

Domani, mercoledì 18 marzo, dalle ore 22 interventi di sanificazione e disinfezione nelle zone lungomare, viale Africa, contrada Zano, via Castelvetrano, vie e strade adiacenti le stesse zone.

Si rinnova l’invito ai cittadini ad osservare le seguenti precauzioni: tenere porte e finestre chiuse, non lasciare panni stesi all’esterno delle abitazioni, mettere al riparo gli animali e non uscire dalla propria abitazione.

Si tratta di misure precauzionali anche se il prodotto utilizzato non è nocivo per persone, animali e piante, né corrosivo.

La ditta Iacono Servizi precisa che il nulla-osta all'utilizzo del prodotto è stato emanato dal Dipartimento …









