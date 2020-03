Mazara, prorogate le scadenze dei tributi comunali

«Considerata la situazione legata all’emergenza sanitaria coronavirus, abbiamo prorogato di tre mesi le scadenze dei tributi locali che verranno così posticipate al 30 giugno 2020. Inoltre, sarà prorogato anche il termine per l’adesione alla rateazione straordinaria, che slitta al 31/05/2020.

Queste misure dovranno essere ratificate dal Consiglio comunale che si riunirà nei prossimi giorni. Un’azione messa in campo per andare incontro alle famiglie e alle piccole – medie imprese che operano sul territorio. In un momento così delicato della nostra vita, è importante che l’amministrazione comunale dia il suo contributo. Solo se restiamo tutti uniti e attenti alle necessità del territorio possiamo superare anche questo momento di difficoltà».



Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, annunciando che l’amministrazione comunale ha prorogato le scadenze dei tributi comunali.









Leggi la notizia completa