Mazara: aziende donano un contributo all’ospedale, anche l’azienda Mister Pulito: intervista a Vito Bonanno

Da un paio di giorni, come già comunicato anche dalla nostra testata giornalistica, il comune di Mazara del Vallo ha istituito un fondo dove tutti i cittadini possono effettuare una donazione economica per contribuire all’acquisto di attrezzature destinate all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara che serviranno per fronteggiare l’emergenza Corona Virus che in questo momento sta coinvolgendo tutto il nostro territorio nazionale tra cui la nostra provincia ed in particolare la nostra città.

A questo fondo hanno contribuito numerosi imprenditori e negozianti mazaresi donando una determinata somma di denaro: tra questi proprio in queste ora ha partecipato all’iniziativa l’azienda Mister Pulito contribuendo con una cospicua cifra. L’appello è che tutti i negozianti, gli imprenditori e i cittadini possano anch’essi donare qualcosa per il bene del nostro territorio e della nostra salute.

