Non sarebbe certamente legata al Coronavirus la morte di un bimbo di 4 anni di Marsala. Il bimbo, figlio di una coppia che vive nel versante sud del territorio marsalese,

è arrivato la scorsa notte in condizioni critiche all’ospedale “Paolo Borsellino”, con febbre molto alta, e non ce l’ha fatta. Lo stesso piccolo sarebbe stato già ricoverato pochi mesi fa per broncopolmonite.

Sentite condoglianze dalla nostra redazione ai familiari del bimbo









